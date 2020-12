IL PUNTO

Un anno orribile, per le chiusure, il fatturato che crolla. Un 2020 da mal di testa, per capire come restare a galla, per mettersi in regola con la normativa (e poi scoprire che tutto è stato inutile, o quasi), per reinventarsi, col cibo da asporto e la consegna a domicilio, ovvero ripensare in gran parte il modo di lavorare, anzi, lavorare il doppio, affiancando il cibo da servire al tavolo a quello da consegnare a casa o al cliente che viene direttamente a ritirarlo. E, dunque, cotture e tipologie di piatti differenti, più semplici e facili da rigenerare. E trovare in fretta i contenitori adatti, e il servizio di consegna migliore. Insomma, una grande fatica dentro un tunnel del quale non si vede ancora la fine. Meritano solidarietà, comprensione e incoraggiamento, tutti, certo. Tranne quelli e purtroppo non sono pochi che delle regole se ne sono abbastanza infischiati e che, come ha detto Giancarlo Perbellini, il pluristellato cuoco veronese, hanno diffuso una luce non proprio positiva anche sui colleghi rispettosi, vanificandone in parte il lavoro, hanno incassato di più, in questi mesi, ma forse anche il loro comportamento ha contribuito a diffondere la sensazione che il ristorante non sia poi un luogo così sicuro.

LA CRISI

Ma se la ristorazione in tutto il paese piange, beh quella veneziana non ha più neanche gli occhi per farlo. La grande maggioranza dei ristoranti ha riaperto per l'estate, ma poi ha richiuso a metà autunno, quando lo stop alle 18, combinato con il crollo del turismo, ha reso non solo inutile ma perfino controproducente accendere luci e fuochi, con qualche eccezione nei weekend. E quelli che hanno resistito fino a mercoledì 23 dicembre, ostinati, innamorati del loro lavoro e della loro città, erano oasi di resistenza dentro una città diventata deserto. Perché se tutti soffrono, nulla è paragonabile a Venezia, dove centinaia di insegne e alberghi sono chiusi, dove sporadici visitatori si mescolano ai pochi residenti, che non bastano certo a rendere appena plausibile il proseguimento delle attività nella stragrande maggioranza dei casi. Figurarsi quelle di ristorazione. E infatti quasi tutti si sono fermati in attesa di tempi migliori. O si sono arresi definitivamente. Ecco perché chi è rimasto sulle barricate merita un grazie. Non sono tantissimi quelli che hanno deciso di resistere anche in autunno e a Venezia, fra metà novembre e dicembre, non era facilissimo fermarsi fuori a pranzo, ma quelli che lo hanno fatto meritano un Oscar, per quanto simbolico, per l'attaccamento al lavoro, alla città, ai suoi abitanti e a chi, nonostante tutto, a Venezia ha continuato a venirci.

C.D.M.

