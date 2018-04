CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIODa Asolo, dove inventa cruciverba, a New York e Los Angeles, dove sfida i lettori del New York Times e del Los Angeles Times a risolvere i suoi rompicapo. Una passione nata con il tempo, ma che ora gli permette di essere tra i cruciverbisti più importanti Oltreoceano, ma è tutto made in Veneto. Anzi, tutto realizzato nella Marca Trevigiana, nella Pedemontana. Lui si chiama Stephen Edward Anderson, ma tutti nel suggestivo borgo dai cento orizzonti lo conoscono come Steve. 77 anni all'anagrafe. Un ometto con i capelli bianchi,...