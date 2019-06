CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOCos'è la fedeltà ai propri ideali? È opportuno andare contro tutto e tutti per preservarla? Talvolta l'esempio di un familiare ti indica la via, dicendoti che a certi principi, valori non potrai mai derogare. Quante volte Gianmaria Donà dalle Rose aveva ascoltato suo padre Ernesto raccontare la storia di Leonardo Donà, novantesimo doge di Venezia, che per preservare la Serenissima, non si piegò mai davanti al Papato. E Gianmaria Donà, presidente della International Film and Video Federation, ha dedicato a suo padre il...