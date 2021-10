Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERSONAGGIOChioma biondo platino, ancheggiamenti intriganti, voce squillante e charme da vendere. E Drusilla Foer. Il Festival Tensioni a Rovigo prende il via stasera con un/una showgirl. Ecco Una sera con Drusilla alle 21 al Censer, l'ex Zuccherificio di viale Porta Adige trasformato in contenitore culturale. Sarà un'intervista-spettacolo in cui Madame Foer si racconterà all'intervistatore (l'attore rodigino Andrea Zanforlin), fra...