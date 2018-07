CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOC'è un isolotto nella laguna di Caorle, dove fino a qualche anno fa, i due estremi si toccavano: da una parte uno degli ultimi pescatori, dall'altra l'uomo più potente del Veneto. Maurizio Marchesan, 62 anni, una vita trascorsa a gettare le reti nelle acque interne di Caorle, vive in uno splendido casone che gestisce con amore, immerso in un angolo di paradiso della natura, lungo il canale Nicesolo. Il suo vicino di casone per molti anni è stato l'ex governatore del Veneto, Giancarlo Galan, che aveva il suo buen retiro tra le...