Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PATTEGGIAMENTOVENEZIA Non ha girato l'imposta di soggiorno al Comune per ben sei anni, per un totale di 144mila euro di mancati versamenti. Nicolò Vianello, legale rappresentante di un albergo di Lista di Spagna, Il Moro, è così finito sul banco degli imputati con l'accusa di peculato. Ieri ha chiesto e ottenuto di patteggiare la pena: 2 anni, con la sospensione della pena, applicati dal giudice per l'udienza preliminare di Venezia,...