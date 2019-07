Il patriarca sul senso della vita: «Accettiamoci come siamo»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MESSAVENEZIA «Tutto passa, ma il vero computo del tempo è la crescita in Cristo, ossia la santità. E tutto è misurato sulla carità che rimane in eterno». Per la Messa solenne del Redentore, celebrata ieri alle 19 e conclusa con la preghiera di affidamento e la tradizionale benedizione eucaristica impartita dal sagrato della basilica del Palladio, alla Giudecca, il patriarca Francesco Moraglia ha offerto quest'anno una riflessione sul senso della vita.«Celebrare oggi la festa del Santissimo Redentore, secondo la sua intenzione...