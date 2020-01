Il patriarca Moraglia in Conservatorio e alla Fenice per la visita pastorale

CURIA

VENEZIA (d.gh.) La visita pastorale del patriarca Francesco Moraglia nella Comunità marciana prosegue con gli incontri con istituzioni ed enti molto rilevanti presenti nell'area. Oggi alle 11 il patriarca sarà al Conservatorio Benedetto Marcello e ci sarà un ingresso musicale particolare con la Pastorale in fa maggiore BWV 590 di J.S Bach, eseguita all'organo da Marco Favotto. Seguirà il saluto del direttore Marco Nicolè e l'esecuzione di altri brani da parte degli studenti: Misericordias Domini di Banchieri con Maria Chiara Ardolino soprano, Marco Rosasalva flauto dolce e Antonio Livieri basso continuo all'organo; Preludio e fuga in do maggiore BWV 545 di J.S. Bach eseguita all'organo da Luca Canzian. L'incontro terminerà con la visita completa al conservatorio. Nel pomeriggio, alle 15.30, il patriarca sarà invece al Teatro La Fenice, dove verrà accolto dal consiglio di presidenza. Anche alla Fenice l'ingresso in platea sarà musicale con l'orchestra che eseguirà una musica di saluto. Sul palco Moraglia incontrerà e saluterà tutti i tecnici e dipendenti, quindi nella sala rossa saluterà il coro della Fenice con un breve discorso. Prima della visita del teatro, il sovrintendente Fortunato Ortombina, con il consiglio di presidenza, illustrerà il lavoro e i problemi legati alla Fenice e cultura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA