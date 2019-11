CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PASSATOLa mattina del 27 ottobre il Duce non sembrava ancora convinto della marcia. Alla luce delle testimonianze, De Felice ritiene che avrebbe preferito una soluzione politica, tant'è vero che in quelle ore Bianchi il più acceso degli interventisti supplicò De Vecchi che invece remava contro di raggiungere Perugia affinché i quadrumviri fossero uniti nell'azione: «Ormai non si può più arretrare Evitiamo che ordini e contrordini risultino fatali». Il fatto è che l'indecisione di Mussolini non si trasformò mai in un...