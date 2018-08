CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il parere del Consiglio di Stato atteso come una svolta miracolistica è risultato in realtà un autentico puzzle mentale. Si può fare, ha detto, ma occorre prudenza e razionalità, soprattutto occorre che l'intervento sia giustificato da una normativa specifica che tenga conto della realtà e che affronti il problema sotto ogni profilo spiegando i tagli in via razionale e proporzionale tenendo conto delle necessità del paese e motivando l'intervento come ultima possibile scelta. Gli ottimisti hanno esultato, anche il Consiglio di Stato si...