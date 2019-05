CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARERE/1VENEZIA «Giocare a pallone in campo? Per noi veneziani è la cosa più naturale del mondo, come respirare o bere acqua quando hai sete». La bandiera del pallone cittadino Paolo Poggi parla semplicemente di «normalità» ripensando a quando, prima di spiccare il volo verso la Serie A, scendeva in calle con gli amici. «La mia fortuna è stata quella di esser nato e cresciuto a Sant'Elena, eravamo gli unici veneziani ad avere l'erba l'amarcord del 48enne ex attaccante ma anche Campo Stringari e Campo Grappa erano due punti di...