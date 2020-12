L'INTERVISTA

La voce è rotta dall'emozione. Sono momenti tristi, ricchi di ricordi che vanno di pari passo con le incombenze amministrative. Ma nonostante tutto Rodrigo Basilicati Cardin, il nipote di Pierre racconta il suo rapporto con lo zio. «Venezia e il Palais Lumière - ricorda - mi diceva sempre: Rodrigo un giorno si farà. Quando ci pensava non nascondeva il fatto di aver realizzato il progetto troppo tardi nella vita. Mi diceva Sono ormai vecchio e poi aggiungeva Magari si farà alla mia memoria...». Pierre Cardin se n'è andato ieri, ma di certo il suo ricordo rimarrà indelebile. Una storia di coraggio e di forza per tutta la vita.

Rodrigo Basilicati Cardin come è nato lo stretto legame che vi ha profondamente unito?

«È stato vero e proprio caso. Sarà stato circa trent'anni fa in occasione di un incontro familiare a Treviso tra mio zio e mio nonno Erminio. L'occasione fu la consegna delle chiavi della città. Lo ammetto fu un colpo di fulmine. Gli mostrai alcuni miei disegni. Allora muovevo i primi passi nel mondo del design e ne fu immediatamente colpito. Così è nata, dal niente una vera collaborazione artistica. E da lì poi sono nati gli impegni di lavoro che, a poco a poco, mi ha affidato all'interno della sua società».

Da cosa era rimasto colpito in particolare?

«A quel tempo disegnavo mobili. Fu così che progressivamente entrammo in sintonia. Il legame familiare si irrobustiva con una condivisione sul posto di lavoro. C'è sempre stata grande sintonia. Ho solo un rimpianto...»

Ovvero?

«Averlo conosciuto tardi quando aveva già 72 anni».

Come era in quest'ultimo periodo?

«Era rimasto molto contento per la grande festa in occasione della presentazione del film sulla sua vita nel settembre scorso House of Cardin di P. David Ebersole, Todd Hughes. Probabilmente lì è stato l'ultimo saluto ad amici e conoscenti. Poco alla volta si è spento, serenamente. Aveva un cuore affaticato. Ma posso dire che fino all'ultimo, fino a che ha potuto, ha continuato a lavorare, faceva dei modelli, tagliava le stoffe. Si teneva sempre occupato, anche se si stancava molto e dormiva spesso».

Che cos'è stato per lei?

«Una pietra miliare. E fu lui, ad esempio, a volere che andassi a vivere a Ca' Bragadin. Erano anni di formazione: suonavo pianoforte in Accademia, studiavo per ingegnere e disegnavo mobili. Erano gli anni che inventavo per lui una gondola Principe di Venezia, completamente trasparente che poteva solcare le acque della laguna. E poi con lui, dopo il mio trasferimento a Parigi per seguirlo in tutto e per tutto, ho girato il mondo: Tokyo, Mosca, Cina. Con lui ho preso pure il Concorde per trascorrere una sola notte a New York!».

E poi c'è stato il periodo del Palais Lumière a Venezia.

«Mi diceva: Se avessi avuto qualche anno di meno. Intanto c'è l'idea di un nuovo Centro culturale a Parigi che porterà il suo nome con un grande teatro, un luogo espositivo e atelier per artisti. Il Palais Lumière resta nei sogni e come tale rimane ancor oggi. Ci si potrà ragionare pensando alla memoria di mio zio».

Quale è il testamento che lascia Pierre Cardin?

«È un messaggio rivolto soprattutto ai giovani creativi, agli stilisti che si stanno facendo strada: non copiare mai, non imitare gli altri, puntare sulle proprie creazioni, far sì che possano essere uniche! Fare cose che finora non si sono ancora viste. Questo è il segreto».

S

uo zio è stato un precursore nel mondo della moda

«Sì, senz'altro. Era attratto dal cosmo, dallo spazio infinito e dal futuro. Lo dimostrano la sue creazioni di moda: gli spazi geometrici, i cerchi, i celebri vestiti a bolle, le bubble dress. Non è neanche un caso che a Parigi avesse creato l'Espace Cardin...Sì, guardava ancora lontanissimo e più recentemente osservava con me le geniali imprese di Elon Musk».

E fuori dal lavoro com'era Pierre Cardin?

«Un uomo sincero, discreto, che parlava poco, ma di grandi sentimenti perchè sono quelli che più durano nel tempo».

Il suo legame con l'attrice Jeanne Moreau è sempre stato intenso.

«Era un rapporto vero. Straordinario, per nulla televisivo. Diceva che la verità vince sempre. E ci teneva ad essere coerente con se stesso. Era un cervello aperto fino in fondo e dovevi lasciarti guidare al tempo stesso dall'intuito e dalla comprensione istintiva. Lui avrebbe apprezzato. Molto»

Paolo Navarro Dina

