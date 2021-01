Il Paese assiste attonito da anni ad uno spettacolo di parole sterili sulla necessità di avviare i lavori per le infrastrutture nei trasporti e, purtroppo, a zero cantieri. Già lo sblocca Italia prevedeva di aprire cantieri per 3.896 milioni spalmati tra il 2014 e il 2020 cui è seguito il Decreto 32/2019 dello sblocca cantieri, che programmava l'accelerazione di 77 opere stradali e ferroviarie per 38 miliardi. Da ultimo il Piano per una Italia veloce 2020 annunciava risorse per 195,5 miliardi tra il 2021-2023 dimenticando di sottolineare che, per cassa, nel triennio le risorse previste disponibili non superano i 4,5 miliardi. Anche l'ultimo Decreto semplificazioni che dovrebbe stringere i tempi procedurali e realizzativi delle opere, si presenta come una catena improvvida di parole in burocratese e aggiunge complicanze nell'adozione delle misure straordinarie e nelle valutazioni ambientali-paesaggistiche. È assolutamente urgente un cambio di passo dell'offerta politica. Tutti abbiamo il dovere e l'impegno morale di far ripartire il lavoro e di dare concrete speranze alle prossime generazioni, bisogna pertanto davvero approvare progetti e aprire cantieri. L'occasione del PNRR del Recovery deve essere finalmente decisiva, competente e responsabile la scelta delle infrastrutture materiali e delle risorse. La bozza per una mobilità sostenibile messa a punto dal Governo, prevede un cluster di 19 opere per 24,8 miliardi, più 11,2 miliardi già nei saldi di bilancio e 12,5 miliardi di somme aggiuntive. I singoli Progetti devono essere presentati alla Commissione UE entro il 30 aprile 2021 per essere valutati e approvati dal Comitato WBS - Work Breakdown Structure - nella correlazione tra lo stato dei lavori e la reale erogazione del finanziamento. È quindi il caso di selezionare attentamente quelle opere in corso o pronte per l'avvio dei lavori perché, ragionevolmente, potranno essere le sole a rispettare i target impegnativi condizionati dalle linee guida UE, che obbligano, tra l'altro, a completare e rendicontare la spesa entro il 2026. La bozza di Governo per il Nordest prevede solo interventi sulle tratte ferroviarie, additive tra Verona e il Brennero per 261 milioni e sul valico 3,3 miliardi, sulla tratta Brescia-Verona-Padova 1 miliardo e sulla VeneziaTrieste 646 milioni. Tracciati sulle Reti TEN-T dei Corridoi Europei definiti ancora nell'ormai lontano 2003 dal Gruppo di lavoro Van Miert e che la Corte dei Conti Europea nella recente Relazione 10/2020, ha bocciato ancora una volta l'Italia denunciando che ...la lentezza nella costruzione delle grandi opere comporta non solo ritardi, ma anche extracosti. La Politica ora deve farsi garante difronte alla Next Generation che le opere selezionate saranno davvero approvate, finanziate e realizzate senza riaprire discussioni che sono e rimangono solo una ferita per il Paese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA