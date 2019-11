CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il paese affonda, e tristemente non c'è nemmeno bisogno di inventarsi la metafora. Il paese affonda: le immagini di Venezia da un lato e di Taranto dall'altro ci confermano quanto temiamo da molto tempo. Il paese affonda: perché le opere che servono restano ferme al palo, perché le preoccupazioni elettorali sono sempre in primo piano nell'agenda dei politici, perché nei partiti che si definiscono post ideologici (come il Movimento 5 Stelle) le ideologie sono ancora più forti che in passato. Quando almeno resisteva ancora il senso della...