Rivoluzione Lgbtq a DC Comics: il nuovo Superman Jonathan Kent (nella foto) sarà bisessuale. L'annuncio della leggendaria casa editrice è arrivato in coincidenza con un National Coming Out Day contrassegnato da molteplici iniziative tra cui, in California, la richiesta dello stato ai grandi magazzini di esporre giocattoli e articoli per l'infanzia in modo neutro rispetto al genere: una vittoria per gli attivisti, secondo cui il rosa e il...