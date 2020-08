«Dante 21. La Musica dei Cieli», percorso poetico e sonoro attraverso la Divina Commedia, «Furore» con Massimo Popolizio tratto dall'omonimo romanzo di John Steinbeck, «Cercivento» del Teatro dell'Elfo con la regia di Massimo Somaglino in prima nazionale, e la Strauss Festival Orchester di Vienna per il concerto di San Silvestro. Sono alcuni dei 6 spettacoli di prosa che, insieme a 3 concerti, formano la prima «tranche» della 24/a stagione di prosa, musica e danza del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, in programma tra ottobre e dicembre 2020. La prima parte è stata presentata ieri nel capoluogo friulano dal presidente della Fondazione Teatro Nuovo Giovanni Nistri e dai direttori artistici Giuseppe Bevilacqua (prosa) e Marco Feruglio (musica).

Apertura di stagione il 9 ottobre 2020 con una nuova e arricchita versione di «Dante 21 - La musica dei Cieli», spettacolo allestito in occasione dei 700 anni della morte di Dante Alighieri, che vedrà in scena, accanto a Giuseppe Bevilacqua, Serena Costalunga e Alberto Penna, giovani neodiplomati all'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica Silvio d'Amico, e il Coro Polifonico di Ruda diretto da Fabiana Noro.

Tra gli altri appuntamenti in cartellone, «La pazza di Chaillot» diretta da Franco Però e prodotta dai Teatri Stabili del Friuli Venezia Giulia e di Napoli, «Cita a ciegas/Confidenze fatali» con Luca Lazzareschi e Laura Marinoni di Andrée Ruth Shammah, «Ditegli sempre di sì» della compagnia Elledieffe con Gianfelice Imparato e Carolina Rosi.

