Il nuovo maschio ruba dettagli e colori al guardaroba femminile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MELTING POTMaschile? Femminile? In quel pot che va mischiando di tutto e di più in cerca di scoprire un look da considerare moda gli indumenti cosiddetti di genere (pantaloni per lei, gonne per lui, felpe e indumenti sportivi per la sera e viceversa paillettes e Swarovsky su pulls sportivi machili) stentano a trovare una interpretazione convincente, travolti da quella furia rottamatrice delle tradizioni che caratterizza questi primi decenni del Terzo Millennio. Fino all'inizio del secolo scorso, e oltre, i pantaloni erano l'indumento...