IL LIBRO

PARIGI Nessuna conferenza stampa, nessuna intervista, top secret strettissimo, embargo anche sulle prime pagine: il nuovo libro di Michel Houellebecq parla per ora soltanto con il titolo, Anéantir, Annientare. Uscirà il 7 gennaio sia in Italia, per La Nave di Teseo, sia in Francia, per Flammarion. Dopo Sottomissione e Serotonina, ecco 736 pagine di un'opera molto curata - anche graficamente e nella qualità dei materiali - che lo stesso autore, al Salone del libro di Torino, aveva definito «deprimente». Su diversi media francesi, l'impegno a non svelare neppure una riga ha resistito pochi minuti. Poi, sono filtrate le prime frasi, l'inizio del romanzo soprattutto: «Certi lunedì proprio alla fine di novembre, o all'inizio di dicembre, soprattutto quando si è scapoli, si ha la sensazione di essere nel corridoio della morte. Le vacanze estive sono dimenticate da tempo, l'anno nuovo è ancora lontano: la vicinanza del nulla è insolita». L'ottava fatica di Houellebecq avrà l'attualità della Francia come filo conduttore, come fu nel 2015 con «Sottomissione» - che prefigurava l'avvento al potere nel 2022 di un presidente musulmano - e nel 2019 con «Serotonina», dove c'era l'eco del movimento dei Gilet Gialli nelle pagine in cui si raccontava il blocco di un'autostrada per la protesta degli agricoltori. «È un romanzo fluviale - ha spiegato Elisabetta Sgarbi, publisher per La nave di Teseo - un'architettura narrativa con personaggi indimenticabili, forse il romanzo più potente di Michel Houellebecq. Tra tutti i personaggi, c'è una donna, Prudence, immaginata nella copertina della edizione italiana, fonte di luce e ultima resistenza, nella vita del protagonista maschile, Paul». Il volume sarà prodotto con un'attenzione ispirata ai libri tedeschi e Houellebecq, secondo quanto si apprende, non intende fare promozione con la stampa, così come fu nel 2019 per «Serotonina».

