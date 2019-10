Il nuovo folle Zero: «Io, sempre 30 anni avanti»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Folle è chi sogna, chi è libero, chi provoca, chi cambia...». Renato ribadisce anche nel nuovo disco di inediti Zero il folle (in uscita il 4 ottobre) la sua voglia di essere fuori registro, di stupire, di essere se stesso in barba alle convenzioni sociali e agli schemi precostituiti. «Piume di struzzo e paillettes mi hanno tolto dal grigiore di mio padre, che voleva fare il tenore, ma non lo è mai diventato. Io ho un difetto: sono sempre stato avanti di 30 anni. E penso a Lindsay Kemp, Paolo Poli, Mozart, Lady Gaga. Penso a Gesù: oggi...