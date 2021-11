Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il numero chiuso come le quote rosa? Ovvero solo una soluzione transitoria, un vincolo imposto, sperando che induca un cambiamento che sposti la traiettoria di sviluppo verso cui Venezia sembra ormai essersi indirizzata, con il rischio di diventare una meravigliosa Disneyland? Oppure una soluzione estrema di fronte a una deriva che appare ormai ingovernabile e si può solo cercare di arginare per riportare un po' di ordine, di pulizia e di...