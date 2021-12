ORNELLA DA PREMIO

Il miglior Vino Novello d'Italia 2021 è dell'azienda veneziana Ornella Bellia, che ha conquistato nei giorni scorsi la XV edizione del premio nazionale, a pari merito con l'azienda Agriverde di Chieti. Se il novello è per definizione un vino della tradizione contadina, quello di Ornella Bellia ricalca il particolare legame col territorio anche nella scelta dei vitigni da cui nasce: per metà Carmenere e per metà Refosco dal Peduncolo Rosso, nati da uve coltivate nelle zone di Pramaggiore, dove ha sede l'azienda.

Extra Cuoca - Il talento delle donne per l'olio extra vergine, è il primo concorso nazionale dedicato alle cuoche professioniste. A Perugia si è svolta nei giorni scorsi la premiazione per le tre categorie in gara fra le 45 finaliste, che per le loro ricette hanno utilizzato gli oli Extravergini di oliva. Nella categoria secondi piatti la vittoria è andata alla veneta Gabriella Pizzo (nella foto), con la ricetta Mare d'olio con olio Garda Rocca Dop. Menzione speciale alla friulana Eleonora Franco per il dessert Passione esotica con olio 46° Parallelo Biologico. La Pizzo, fotografa, cuoca e manager, oltre che mamma, ed è titolare del blog In cucina con Mamma Agnese che racconta così: Tutto è nato da quei ricordi di ragazzina che giocava in cucina tra la farina ed impazziva per il profumo dell'arrosto con le patatine della domenica di Mamma Agnese. La sua specialità era la pasta fatta in casa, la tirava con la Mescola, così sottile che quasi quasi era trasparente.

