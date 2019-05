Il Novecento e la parabola dei socialisti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

«Dite la verità, vi manchiamo, vero?» domanda un sorridente Gianni De Michelis in un fotomontaggio che Federico Palmaroli, meglio noto come Osho, ha voluto dedicare al grande uomo politico appena scomparso. E sono tanti in effetti i segni di una nostalgia diffusa nei confronti della cosiddetta Prima repubblica; benché sia passato più di un quarto di secolo dalla sua scomparsa, il ricordo affiora di tanto in tanto anche in coloro che sono nati dopo, i millennials come si dice. Come sempre accade, la nostalgia sfuma e allontana i tratti...