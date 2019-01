«Il nostro mondo per gli animali»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'INTERVISTAGiovanni Celeghin da Ponte di Brenta era un appassionato di ciclismo, uno che percorreva diecimila chilometri l'anno in bicicletta, che andava forte in salita perché diceva che solo in montagna si soffre davvero. Era un fan di Francesco Moser. Ogni ora strappata all'azienda la passava sulla bici, aveva anche sponsorizzato un suo gruppo di amatori. Il giorno che si sentì male Giovanni era sul sellino all'inizio della scalata, incominciò a sbandare, cadde e si scoprì che era l'avviso del male che lo avrebbe portato via. Era una...