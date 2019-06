Il Nordest raccontato a fumetti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIORealtà lavorative invisibili del Nordest, un sottobosco ai margini della società con burattinai senza scrupoli, che non esitano a celare gravi incidenti, anche mortali. Di grande impatto lo scenario e i protagonisti de Gli indesiderati di Piero Macola, prezioso graphic novel edito in Italia da Oblomov (pp. 128, euro 19), già accolto favorevolmente in Francia nell'edizione d'origine. Il disegnatore e sceneggiatore veneziano lavora infatti da anni a Parigi, anche se saltuariamente torna nella città lagunare o, meglio, nella sua...