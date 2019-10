Il Nordest in coda per la gloria

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LO SHOW TVUn'esibizione di 100 secondi sognando un premio di 100.000 euro. Nel cuore del Nordest locomotiva d'Italia, da ieri e fino a domani in 900 al pomeriggio e in altri 900 alla sera si mettono in coda fuori dal teatro comunale di Vicenza per applaudire anziani che fanno le flessioni utilizzando le nipoti come pesi («In due saranno 150 chili, eh!»), adolescenti dalle voci melodiose che rappano come neanche Eminem, scienziati-inventori che promettono «di far suonare la gente con l'elettricità» (e siccome ci siamo impegnati a non...