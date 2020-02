Il Nord Est continua ad essere, pur nel lungo galleggiamento dell'economia italiana, un'isola relativamente felice. Fa parte del Nord, quella parte del Paese che produce più ricchezza e che offre migliori condizioni di vita confrontandosi, alla pari, con le aree più ricche d'Europa. Naturalmente risente della situazione generale del Paese e dei grandi mutamenti che interessano l'epoca attuale, a cominciare dalla travolgente rivoluzione tecnologica che investe direttamente la nostra vita quotidiana. Non mancano i problemi, più o meno gravi, per migliorare il livello di vita attuale anche nel nostro territorio. La prima impressione, osservando i risultati dell'indagine Demos sul tema, è che nessuno dei problemi indicati ha una netta prevalenza. È questa una particolarità rispetto agli anni precedenti dove un problema, tra gli altri, era chiaramente il più avvertito. Era la disoccupazione, sia nel 2016 che nel 2013, anni probabilmente che risentivano ancora degli effetti delle gravi crisi che hanno attraversato la nostra economia, quella dei subprime e quella dello spread. Ciò potrebbe anche essere letto in un altro modo: i gravi problemi, oggi avvertiti, sono molteplici, tutti più o meno allo stesso livello, dalla disoccupazione alle tasse, dal deterioramento ambientale alla qualità dei servizi sociali e sanitari. Sono pure espressione di una varietà di esigenze individuali frutto dell'età, del tipo di attività svolta e dell'orientamento politico di ciascuno. Se si osservano le risposte per classi di età, si coglie una diversità di opinioni con qualche sorpresa. Si penserebbe che i più giovani abbiano in primis un problema di trovare lavoro, invece è il deterioramento dell'ambiente che occupa per loro il primo posto. Così per gli anziani si immagina che siano i servizi sanitari il problema più sentito, ma anche qui viene superato dalla disoccupazione. I più giovani mettono quindi l'accento su un tema che, in questi ultimi tempi, sta conquistando l'interesse mondiale. Anche le nostre regioni sono state interessate da vicino da fenomeni preoccupanti: la tempesta Vaia e l'acqua grande a Venezia senza contare i micro-fenomeni che si riscontrano sempre nel nostro ambiente (per es. lo scioglimento dei ghiacci nelle Dolomiti) che hanno reso concreto il significato di cambiamento climatico. La disoccupazione quale problema principale per gli anziani è certo frutto di percezioni che maturano per alcuni fenomeni che li investono anche in modo indiretto o che sorgono immaginando cosa potrebbe capitare ai loro nipoti. La perdita di posti di lavoro a seguito di crisi d'impresa, i giovani che non trovano qui lavoro e vanno all'estero, la precarietà diffusa che non dà sicurezza sono fatti ben presenti purtroppo anche nelle nostre regioni. Alla fin fine, sottotraccia, è la preoccupazione del futuro il problema più sentito dalla nostra popolazione.

