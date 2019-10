CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il non voto è il più triste, il più deprimente, il più straziante dei voti. Sono d'accordo con Oriana Fallaci. E invitare al non voto è un esempio di antipolitica sbagliato per una serie lunghissima di motivi. Ne enumero alcuni. Sembrano passati secoli dalla guerra, ma non è così e non è retorica. I nostri nonni si sono fatti ammazzare per farci riavere il diritto al voto al voto . Non importa per cosa, votare è un gesto che ha un valore simbolico di dirompente significato in un Paese in cui fino a poco tempo fa si votava per un...