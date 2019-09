Il nodo delle cerniere rallenta i lavori del Mose

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROBLEMAVENEZIA La realizzazione del Mose è arrivata al 94 per cento. Ma il rischio è che se non si affronta velocemente ed efficacemente il problema della corrosione delle cerniere che consentono l'ancoraggio delle barriere contro l'acqua alta, la percentuale possa scalare inesorabilmente all'indietro. Perché i danni, nel tempo, potrebbero essere maggiori dello stato di avanzamento lavori.È quanto è emerso mercoledì nel scorso nella riunione del comitato tecnico di magistratura, a Palazzo X Savi. E in quella occasione, dei quattro...