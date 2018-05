CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il neopremier /1Speriamo incontriun po' tuttiDopo aver incontrato i truffati dalle banche ed averli rassicurati mi aspetto che il non ancora presidente incontri a breve i truffati dai concessionari auto, dagli amministratori di condominio, dalle compagnie telefoniche e dai consulenti finanziari. Spero che alla fine abbia la sensibilità di incontrare quelli che, non fidandosi di promesse di alti profitti, hanno pagato le banche per custodire i propri risparmi. Roberto Antonini VeneziaIl neopremier /2L'avvocato di tuttinon sia il bombaIl futuro...