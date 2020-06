IL MUSEO

Dopo oltre tre mesi trascorsi da sola, fra le pareti dipinte di blu profondo della Sala degli Stati, la Gioconda tornerà ad ammaliare i visitatori dal 6 luglio, giorno di riapertura del Louvre. Le condizioni per avvicinare Monna Lisa saranno eccezionali: alle normali misure di contenimento della folla che si accalca per ammirarla, si aggiungeranno quelle della sicurezza sanitaria.

A Parigi, a spiccare nella nuova fase di riapertura tra fine giugno ed inizio luglio oltre al celebre museo è anche la Tour Eiffel, il monumento simbolo, meta di 7 milioni di visitatori all'anno. Per il 2020, causa Covid, ne avrà molti di meno, tutti in mascherina e per ora fino al 2/o piano. E ad eccezione dei più allenati, quasi tutti avranno il fiatone per aver percorso a piedi i gradini, dal momento che gli ascensori non saranno rimessi in funzione per problemi di distanze troppo ravvicinate.

LE MISURE

Se nel pieno della pandemia c'era stato anche chi - un mediatico imprenditore - era arrivato a ipotizzare di vendere la Gioconda e altri gioielli dell'arte francese per ripianare le perdite del lockdown, il capolavoro di Leonardo da Vinci torna in primo piano e in tutto il suo splendore anche nel dopo-Covid.

Nel cuore del Louvre, al centro dei corridoi e delle sale che ospitano i capolavori del Rinascimento italiano, Monna Lisa avrà attorno a sé barriere, percorsi e meccanismi di smaltimento della folla degni di una superstar. Fa effetto, in un museo, la serpentina in stile aeroporto che i visitatori - muniti obbligatoriamente di mascherina - dovranno percorrere per arrivare davanti all'opera. Un labirinto che è stato ingrandito e modificato rispetto a quello che serviva soltanto per fluidificare la folla. Rigidamente divise anche la corsia per entrare nella Sala degli Stati e quella per uscirne, così da limitare al massimo le occasioni di contatto fra le persone.

© RIPRODUZIONE RISERVATA