TORNA L'INCUBO

VENEZIA Se una cosa può andar male, lo farà. Così recita la famosa Legge di Murphy, che dalla notte dei tempi governa il mondo. E ieri, a Venezia, c'è stato un incastro perfetto di eventi che ha scatenato la tempesta perfetta proprio quando ci si era illusi di poter vivere per sempre al riparo dall'acqua alta. Ieri il Mose non si è alzato perché era stato deciso così, poiché la previsione elaborata dal Centro Maree dava un massimo di circa 125 centimetri. Non una previsione a spanne come qualcuno spesso insinua, ma fatta in base a modelli fisico-matematici i cui risultati vengono condivisi con le maggiori realtà italiane nel campo della ricerca oceanografica (Cnr e Ispra) e poi inseriti nei cervelloni europei.

NIENTE MOSE

Premesso questo, bisogna aggiungere che il Mose è in fase di test e non è pienamente operativo e non ha una struttura dedicata h24 alla sua gestione. Al momento servono circa due giorni di preavviso per procedere, mentre ieri c'erano poche ore. Per cui, quando questa mattina hanno suonato le sirene a 120, nessuno a Venezia si è preoccupato più di tanto. Alle 12.15 è uscita la previsione a 135 per le 15.20, ma a quel punto era palesemente impossibile sollevare le paratoie mobili, bisognava mobilitare il personale molto prima perché la procedura richiede parecchio tempo anche per la preparazione. A quel punto, i commercianti e gli esercenti che avevano tenuto chiuso sono corsi a mettere al riparo merci e attrezzature. L'acqua continuava a salire e alle 15.20 le sirene hanno suonato per la terza volta con i quattro toni, 140 e oltre. La frittata era ormai fatta, con 140 centimetri le botteghe sotto le Procuratie vecchie hanno 60 centimetri d'acqua e si allagano anche i negozi e i caffé sotto le Procuratie Nuove e la Marciana. Non tutti ce l'hanno fatta ad arrivare e anche chi ce l'ha fatta ha passato il pomeriggio a imprecare.

LA DELUSIONE

«Questo è alto tradimento - attacca Setrak Tokatzian, gioielliere e vicepresidente dell'associazione Piazza San Marco - tutti immaginavano che non si sarebbe fermata a 125. Il Mose c'è e andava usato».

«Dopo un week end di grande speranza - gli ha fatto eco Claudio Vernier, titolare del caffè Al Todaro e presidente dell'associazione - non considerare una previsione a 125 un'acqua alta eccezionale in una settimana come questa mi sembra come giocare ai dadi con la vita delle persone, in questo momento provata da 12 mesi di grandi difficoltà. Il danno è enorme, penso alla basilica, alle case al piano terra, alle botteghe, e poteva essere evitabile. Avere il Mose e non usarlo è il peccato più grande».

Non tutti l'hanno presa evidentemente allo stesso modo. In quello stesso momento, una giovane pittrice era impegnata a pochi metri di distanza a ritrarre l'acqua che entrava a ondate sotto la Marciana, con cavalletto e pennelli. E senza stivali. Poco distante, sotto l'Ala napoleonica, un fotografo e una modella in abito rosso erano impegnati in un servizio con lei che sembrava galleggiare sull'acqua. Altri portavano in spalla i figli di pochi mesi a vedere chissà quale spettacolo. Per fortuna, mancavano quelli con maschera e boccaglio, che pure non erano mancati il 12 novembre 2019.

IL MOSE SI ALZA PER 3 GIORNI

La cosa più impressionante è stata comunque il vedere quattro negozi sotto le Procuratie che avevano la paratia che ormai aveva solo qualche centimetro di gioco e poi l'acqua sarebbe entrata dentro come una cascata.

Alle 16.25 l'acqua ha raggiunto il livello massimo di 138 centimetri ed è rimasto parecchio tempo al di sopra dei 130. L'acqua defluiva un centimetro per volta. Due ore dopo era a 122 e oltre tre ore dopo era ancora a 105. Un deflusso molto lento che preoccupava molto gli addetti ai lavori. A mezzanotte e 40 era previsto un minimo a 35, poi diventato 50 alle 17. Questo valore è molto importante perché a quell'ora sarà sollevato il Mose (errare è umano, perseverare è diabolico, si dice) visto che per oggi sono previsti altri 125 centimetri alle 7 , 135-140 domani alle 7.30 e 140 venerdì alle 7.55 e nessuno vuole correre rischi. Il Mose di fatto resterà sollevato per 3 giorni, fino a venerdì, anche se non in via continuativa, visto che per questa sera alle 20 è prevista la riapertura dei canali per far passare una ventina di navi. Ogni decisione comunque verrà presa nel corso delle prossime ore.

Michele Fullin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

