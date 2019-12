Il mondo tra le antiche celle

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MOSTRARappresentano preziosi mediatori tra culture diverse, portatori di una nuova visione del mondo, più aperta ed empatica. Eppure loro stessi vivono uno spaesamento, dovuto al sentirsi ovunque altrove. E forse proprio in questo sta la loro forza. Don't Ask Me Where I'm From - Non chiedermi da dove vengo, la nuova mostra alle Gallerie delle Prigioni di Treviso, indaga uno dei nodi più centrali (e aggrovigliati) dell'attualità: le migrazioni. Anzi, guarda persino oltre: alle post-migrazioni, agli immigrati di seconda o terza...