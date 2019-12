Il mondo sul Timavo nel silenzio degli abissi

La vecchia strada respinge la sfida, tanta è la neve bagnata di fine inverno scesa a ovattarne la vita.

Tutto è tiina, silenzio. Cristalli di ghiaccio modellati dal cielo rimandano in mille direzioni i colori del mondo, intrecciando la forza celeste del sole con minimi giochi di specchi.

Le peste dei cervi si rincorrono sulle balze e sotto le braccia materne di abeti immani, dove l'erba vecchia e necessaria offre uno scomodo pasto di fradici ciuffi. La Montagna dorme l'ultimo sonno prima che tutto prorompa nell'irruenta sinfonia del disgelo, mentre l'orso senza letargo si leva dal torpore del sogno e prende a cercare una nuova misura della sua duplice, perenne ambizione: mantenersi in salute e conservare la solitudine.

Fra queste foreste diffuse, lungo una cresta allungata e finalmente serena franca da guerre totali, avamposti di resistenti e rappresaglie di aguzzini respira la frontiera immortale fra l'Europa d'Occidente e la sterminata postulazione dell'Est. Quassù, al Limes che fu confine della civiltà latina e principio della barbarie inconosciuta, approda come tenue brusìo la babele balcanica che sale dal Meridione. Il vento del sud reca l'aroma dello slivovitz dal sapore alato e l'acre odore del sangue, commisto al profumo della salvia e del timo costieri che si contagiano con le resine di venerande conifere e la levità dei rododendri, minuscoli ma simulacri consunti di un tempo senza tempo.

È giusto salire questi luoghi silenziosi con la madre, quella individuale e umana, perché a queste altezze si venga temprati nel governo dell'angoscia, nel deglutire l'orrore necessario per affrontare la cupa Discesa alle Madri, archetipo inconscio della Psiche universale, impero sotterraneo dell'Origine.

La vetta, addolcita dai millenari venti del confronto, è visibile dagli schiumanti scogli di Cherso fino ai pazienti gozzi sagolati agli approdi di Grado. Domina Trieste e le sue sofferte molteplicità, questa cima dal nome semplice e diretto: Monte Nevoso.

La versione italiana ricalca quella originaria slovena (Veliki Sneznik) non meno di quella romana (Albius), testimoniando la consolidata permanenza di questo faro imbiancato da un diadema di neve al varco fra mari e terre contigue, ma per natura differenti. Oggi la vetta è confine fra Slovenia e Croazia, ma l'acqua come la Drava a San Candido e la Sava nella piana di Fusine e di Ratee si fa beffe dei cippi posti dall'uomo. Scorre dove vuole, devota all'esclusivo comando della gravità.

Senza cartelli né segni rudimentali, sul versante solare e dunque più florido di specie botaniche alpine e mediterranee ormai senza riserve identitarie, la Montagna libera due sorgenti votate a opposti destini. Dalla scarna pietra esce alla luce il Timavo, in sloveno Reka che significa fiume, acqua sacra agli dei e alla scienza, che presto piega a Sud-Ovest verso Ilirska Bistrica o Villa del Nevoso.

Dall'altra parte resta invece l'acqua sorella della Rijeina, piccolo fiume, che scende rapido ai tormenti del Quarnero tagliando per due la grande città portuale che ne assume il nome: Rijeka. Fiume.

Quest'acqua andrà a dissiparsi nel mare della Persuasione e della Lepa Vida la Bella Vida , agrodolce leggenda che fonda lo spirito del popolo sloveno sulla premessa dell'incontro amoroso con l'Acqua Grande. Quell'altra acqua del Nevoso, invece, salterà a pie' pari le tappe del mito per estinguersi senza ossessioni nella tempesta passionale dell'ambizione e dell'eros, i potenti demoni che eternamente traggono l'uomo dalle piane certezze del mondo per indurlo all'empietà del frutto proibito: la tragica sfida al cielo.

