IL LIBRO

Le Terre compongono un'isola, immaginate un'Islanda della fantasia, e hanno nomi fascinosi: Bol Lun, Mal lun e Terra Lieve a Nord; Galac, Juzaa e Jutec a Sud. Un mondo senza tempo dove convivono fauni, elfi, gnomi, nani e mezzi nani, umani e streghe. Dove, malgrado gli incantesimi, regnano - come da noi - invidie, tradimenti, fragilità ed efferati delitti. Dove con una bacheca magica si mandano messaggi che sembrano in tutto e per tutto delle mail e dove non esistono automobili, perché si viaggia a cavallo o su carri, come nel medioevo. Dove le torte possono urlare di dolore se trafitte dal coltello di chi le deve fare a fette, dove taccuini segreti si possono proteggere dai curiosi con meccanismi magici di antilettura (davanti ad occhi indiscreti, i tuoi appunti si trasformano in scarabocchi). È in questo perimetro fantastico che si muove Zoe, insieme al suo corvo parlante Zufolo e alla sua squadra investigativa. Entrano in azione perché c'è un assassinio e bisogna trovare il colpevole. Zoe è una strega dai capelli ricci e ribelli, che fin dall'infanzia ha dovuto fare i conti con la nonna, la Strega Fu, potente e un po' sadica, che le ha fatto imparare il mestiere rendendola una fuoriclasse, a forza di prove crudeli e avvelenamenti vari. Eccolo il mondo nato dalla fantasia della mestrina Ludovica Bastianetto e che lei ha riversato nella sua opera prima: Di indagini, ombre e intrugli, appena uscita per Mazzanti Libri, collana Giallo&Nero. La casa editrice veneziana sforna, oltre a libri di narrativa e saggistica, anche App per smartphone: guide turistiche di qualità (fra tutte, quella dedicata ad Asiago, con I luoghi di Mario Rigoni Stern, testi di Sergio Frigo) e Meta Liber, App associata al libro tradizionale, che offre al lettore una serie di contenuti aggiuntivi al testo (Video, Audiolibro letto dall'autore, approfondimenti). Di indagini, ombre e intrugli fa parte del gruppo. Volendo, puntando il codice QR all'inizio di ogni capitolo, potete ascoltare l'autrice leggere il suo romanzo.

L'AUTRICE

«È stata una bella prova, quella di dare voce alla mia storia». Ludovica Bastianetto sembra ancora sorpresa: «E pensare che tutto è nato come passatempo segreto, quando i miei tre figli, ormai cresciuti, avevano meno bisogno di me». Più tempo a disposizione e tanta voglia di cimentarsi con la scrittura. «Scrivere per me è divertimento e questa storia, giorno dopo giorno, me la sono trovata in mano. L'invenzione di un mondo fantastico è un bel puzzle da creare. Mi sono data dei criteri per tutto. Per esempio agli gnomi ho dato nomi di piante, gli elfi invece dovevano avere nomi composti e così via. E siccome volevo anche che fosse un giallo, l'intreccio narrativo doveva reggere». Ludovica ha alle spalle studi scientifici e una vera passione per la matematica. Verrebbe da pensare che la sua formazione centri poco col Fantasy, ma probabilmente è stata davvero funzionale alla sua scrittura e alla costruzione del plot. «Sono una fan del genere Fantasy, ma ero stupita e delusa perché in fondo, in ogni racconto, ritrovavo sempre lo stesso schema: quello della guerra tra il Bene e il Male. Io invece avrei voluto leggere anche del quotidiano di un mondo magico, meglio se con tinte gialle». Detto fatto, la storia se l'è fatta da sola.

Giulietta Raccanelli

