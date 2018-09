Il mondo di Tintoretto Venezia e il suo Genio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

L'EVENTONon esiste, in tutta la storia dell'arte veneziana, un autore, come Tintoretto (Jacopo Robusti 1519-1594), così strettamente intriso dello spirito della sua città, da cui, salvo poche eccezioni, mai si allontanò, così connaturato con i suoi spazi, siano Palazzo Ducale o le numerose chiese o Scuole Grandi come quella di San Marco, ora ospedale civile, dove l'allora giovane pittore, per la prima volta, diede prova di tutto il suo genio creativo. Era il 1548 e nel suo dipinto Il miracolo dello schiavo rappresenta San Marco che, in un...