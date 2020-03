IL MONDO DELL'IMPRESA

Novità in materia di lavoro e consegna a domicilio per gli anziani. Saranno questi i temi dell'incontro organizzato da Confcommercio di Mestre e Marghera, previsto domani alle 14.30 nella sede di viale Ancona, e rivolto a tutti gli imprenditori del territorio impegnati nel turismo, nei pubblici esercizi e nel commercio al dettaglio. L'appuntamento, a cui parteciperà l'assessore alla Coesione sociale Simone Venturini, verterà sulle misure straordinarie adottate dal Comune in tema di imposte locali. La relatrice Laura Bincoletto, consulente del lavoro della confederazione, presenterà gli strumenti di cassa e fondo di integrazione anche per le piccole e medie imprese. «La diminuzione dei flussi di clientela connessa alla diffusione del coronavirus - dice il presidente di Confcommercio Mestre Massimo Gorghetto rende talvolta necessario individuare strumenti per una gestione flessibile della prestazione lavorativa dei dipendenti. Accanto alla fruizione di ferie, permessi accumulati, sospensione e integrazione salariale, è utile rammentare la possibilità del ricorso alle disposizioni in materia di orario medio in regime di flessibilità». Il presidente di Confcommercio Marghera Mauro Chinellato spiega come si stia «valutando l'opportunità di stipulare delle convenzioni con dei soggetti che possano garantire la consegna a domicilio di beni di prima necessità agli anziani che non possono uscire, o che decidono di seguire il consiglio di restare a casa. In questo momento aggiunge Chinellato è ancora più opportuno rivolgerci ai piccoli esercizi per fare i nostri acquisti, preferendoli ai grandi centri commerciali, certamente più affollati». Non solo. Gli organizzatori propongono una lista delle cose che, «senza lasciarsi influenzare», si possono continuare a fare, come comprare un giornale in edicola, colazione al bar, le spese in negozio o al mercato, mangiare al ristorante, attività in palestra, programmare le ferie in agenzia, dormire in albergo. Insomma, davanti all'emergenza coronavirus «le imprese del commercio, turismo, servizi, trasporti e professioni non si fermano», invitando tutti a fare altrettanto, per «continuare a vivere e fare progetti», lasciandosi servire da «esercenti di fiducia», perché «Confcommercio c'è».

