Il mondo a colpi di spazzola

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAMusica? «Poca; sostituita però dal canto degli uccelli e il vento». Cinema, teatro? «Macché». Letture? «Meno di quello che vorrei, qualche saggio, d'estate soprattutto». Tempo libero? «Tutto nella famiglia e nel giardinaggio, rose, piante, fiori per le essenze. Sa le mie ispirazioni per il lavoro vengono dalla natura. Le idee me le danno le piante delle colline dove vivo, quando non sono in fabbrica o in viaggio. Che delizia l'elicriso dalmata, o il calicantus».L'hanno chiamata Lady Spazzola con un po' di leggerezza e...