Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Il momento storico che stiamo vivendo offre al settore energetico italiano una possibilità irripetibile, quella di sfruttare l'accelerazione nei processi d'innovazione imposta dalla pandemia per tracciare le linee di sviluppo della transizione energetica del nostro Paese e rilanciarne l'economia. Un appuntamento col futuro che non può più essere procrastinato, soprattutto considerando l'eccezionalità delle risorse previste dal PNRR per...