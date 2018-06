IL MISTERO VENEZIA Un elicottero che verso le 23 di martedì inizia a sorvolare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL MISTEROVENEZIA Un elicottero che verso le 23 di martedì inizia a sorvolare sopra Venezia. Il rumore viene percepito nel centro storico lagunare e in terraferma, ma nessuno capisce di cosa si tratti, se di un intervento sanitario, di un'esercitazione militare o delle forze di polizia, un volo privato. Fatto sta che iniziano a partire le segnalazioni e il passa parola, c'è chi si preoccupa e chi si interroga sui social: qualcuno lo sente sopra a Castello, qualcun altro nella zona della Stazione Santa Lucia, chi lo vede in provincia. Non si...