L'INTERVISTA

Innocentemente colpevole. È dentro questo ossimoro il senso drammatico de Il costruttore Solness che Alessandro Serra costruisce, a partire dal testo di Ibsen, attorno a a Umberto Orsini. Lo spettacolo è in scena da questa sera a domenica 2 febbraio al Teatro Mario Del Monaco di Treviso (info www.teatrostabileveneto.it) e Orsini è in scena con un cast di giovani talenti composto da Lucia Lavia (Hilde), Renata Palminiello (Aline), Pietro Micci (Dottor Herdal), Chiara Degani (Kaja), Salvo Drago (Ragnar) e con Flavio Bonacci (Knut Brovik).

Orsini, come ha approcciato questo personaggio di Ibsen?

Mi è stato costruito attorno dal regista Alessandro Serra. La mia figura è spesso ferma e in silenzio, come se stesse pensando alla vicenda, ed è invece l'universo delle scenografie che si muove intorno. È come se tutto avvenisse nella mia mente, perché la mente di Solness è più importante del suo personaggio.

Segue le linee tracciate da Ibsen?

Il personaggio descritto ha paura dell'efficacia dei propri pensieri, perché quello che desidera avviene e questo diventa una maledizione. Ecco perché il pensiero è fermo e le scene ruotano, si stringono, si allargano. E questo dà al pubblico l'impressione che sia in scena uno stato mentale.

È un personaggio combattuto e in crisi?

Solness è un uomo che ha fatto carriera, ma ha costruito la sua fortuna sulla tragedia e questo rimane sullo sfondo sempre, ma mentre attribuisce la colpa al destino vede anche la propria colpa per aver pensato il destino.

Oggi è una sfida affrontare questi personaggi o serve il mestiere?

Sono arrivato a un punto della mia carriera per cui non posso far passi indietro. E con la mia compagnia scelgo di riversare energie su progetti di valore, che portiamo anche nei teatri di provincia.

Come è oggi il pubblico?

Un po' omologato. Non trovo grandi sbalzi nelle reazioni da città a città, diversamente da quello che avveniva anni fa. Probabilmente il costume si è appiattito da Bolzano alla Calabria e questo si percepisce anche a teatro. Dove però il pubblico è più educato, l'attenzione è più alta.

Oggi il teatro fa cultura o gioca sull'intrattenimento?

Per me dovrebbe far cultura, ma dipende dalla programmazione. Senza essere manichei credo si debba privilegiare una certa unicità nel teatro di qualità. E poi il teatro è questione di fedeltà, se uno spettacolo è brutto fa grandi danni.

Oggi Orsini ha un sogno nel cassetto?

No, se avessi avuto desideri nascosti li avrei potuti fare con la mia compagnia. Ho cercato di scegliere ruoli e spettacoli che potessero essere giusti e forti, in fondo però è sempre stato un dare-avere con i registi. Il colloquio con il regista è sempre fondamentale e riesce a stimolarmi. Certo non ho mai fatto Amleto, ma se venisse un redivivo Ronconi a propormelo lo farei a 86 anni.

Giambattista Marchetto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA