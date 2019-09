«Il mio progetto: passare i 100 anni e ricominciare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Avere 97 anni, sentirli orgogliosamente tutti e infischiarsene pure bellamente. Con leggerezza e (auto)ironia: «Scusatemi per il ritardo, ma sono troppo giovane per camminare da solo, grazie per essere venuti», esclama nell'italiano delle sue radici venete ai 450 in sala Perla tutti in piedi per lui, che procede sorretto a piccoli passi verso l'ennesimo traguardo della sua storia leggendaria. Oui, je suis Pierre Cardin, vorrebbe dire a quanti pensano che il suo nome e il suo cognome ormai francesizzati «siano solo un marchio, mentre sono...