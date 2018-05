«Il mio omaggio a Lucio, amico e maestro unico»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOSul palco del Festival di Sanremo, in studio per registrare l'ultimo disco, in giro per l'Italia con la nuova avventura dal vivo e il 2 giugno al Teatro Romano di Verona per il Festival della Bellezza. Il protagonista è Ron e questo è solo l'ultimo capitolo di una storia che continua a riempire della sua meraviglia pagine intramontabili di musica. La storia di un'amicizia che ha dell'indissolubile, quella con Lucio Dalla. Iniziamo dal primo capitolo, l'incontro tra i vostri destini. Quando si intrecciarono per le vostre strade?...