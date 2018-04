Il mio nome è Thomas» Terence Hill al cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

L'ANNUNCIOTerence Hill, al secolo Mario Girotti, veneziano, a 79 anni torna al cinema, dopo 20 anni, con un film «Il Mio Nome è Thomas» che lo vede regista e protagonista. In sala dal 19 aprile, il film ha nel cast anche Veronica Bitto, Guia Jelo e Andy Luotto, prodotto da Jess Hill (figlio ndr) per Paloma 4 s.r.l., è distribuito da Lux Vide. Storia on the road fra Italia e Spagna che richiama le atmosfere western, genere per il quale è diventato un volto iconico grazie a titoli come I quattro dell'Ave Maria, Il mio nome è Nessuno e Lo...