Il metal perde Vinnie Paul storico batterista dei Pantera

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MUSICACapelli lunghi neri e folti baffi, faccia da omone buono, Vinnie Paul, co-fondatore dei Pantera era tra i batteristi più stimati del panorama metal. È morto a 54 anni per cause che non sono state rese note. E la notizia ha suscitato lo sgomento nel web. L'annuncio in poche parole postate sulla pagina del gruppo: «Vincent Paul Abbott, conosciuto come Vinnie Paul, è morto. Paul è stato conosciuto per il suo lavoro come batterista dei gruppi Pantera e Hellyeah. Nessun ulteriore dettaglio è disponibile al momento. La famiglia chiede il...