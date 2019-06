Il messale mestrino del Papa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOL'ultimo documento riprodotto in facsimile (ma preferiscono definirlo clone perfetto), nel 2017, è il testamento di Marco Polo, redatto nel 1324 e conservato nella Biblioteca nazionale Marciana, a Venezia. Da pochi giorni è esposto a Torino, a Palazzo Madama. Il primo che produssero, nel 2000, era la cosiddetta Bibbia d'oro del secolo. In quell'anno era stato indetto il Giubileo e la Cei (Conferenza episcopale italiana) aveva commissionato un volume che conteneva, oltre al testo, immagini in facsimile provenienti da cinquecento...