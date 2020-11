IL MESSAGGIO

Nel mezzo della seconda ondata della pandemia, Venezia vuole lanciare al mondo un messaggio di ottimismo e di vita. Forte del suo appeal a livello planetario, nel momento più buio la città e i suoi simboli si vestiranno di luci natalizie come non era mai accaduto prima. Non è un invito allo shopping ma un segnale di positività, per dire che anche le cose peggiori prima o poi finiscono. E Venezia, di eventi traumatici, ne ha vissuti innumerevoli volte durante la sua storia più che millenaria ed è ancora qui. Anzi, si prepara a celebrare in modo degno i suoi milleseicento anni di storia secondo la tradizione che vuole che i primi nuclei siano stati fondati il 25 marzo dell'anno 421 dagli abitanti delle grandi città romane della Regio X Venetia et Histria, a cominciare da Aquileia e Altino.

IL MAESTRO DELLA LUCE

Sarà un vero maestro della luce a creare il motivo trainante del messaggio veneziano: Fabrizio Plessi, che in questi mesi ha animato le austere vetrate di piazza San Marco con la videoinstallazione L'età dell'oro, una serie di cascate auree che saranno visibili fino al 6 gennaio.

L'albero di Natale sarà quest'anno una sua creazione con una installazione con i colori dell'oro formata da tanti schermi led che insieme daranno una rappresentazione singolare dell'albero. Promossa dal Comune di Venezia e Vela Spa con la partnership di Assicurazioni Generali, l'installazione troverà posto tra le colonne di Marco e Todaro dal 4 dicembre sino all'Epifania. Sarà un faro luminoso, composto da oltre 80 moduli di un metro per 50 centimetri, che, prendendo la forma di un albero della vita che unisce simbolicamente la terra, l'acqua e il cielo, dovrebbe interpretare il senso più profondo del Natale.

80 SCHERMI LED

«L'idea per questa installazione è scaturita dal mio grande amore per Venezia: ho immaginato un gigantesco mosaico dorato che richiama l'oro della Basilica in cui ogni tassello vive di vita propria. Per la prima volta nel mio lavoro, ho fatto sì che il flusso luminoso di ciascun elemento vada in direzioni diverse, andando a creare un intreccio di contaminazioni quale metafora, da un lato, della dinamica delle relazioni interpersonali e, dall'altro, per valorizzare la memoria storica di questa città, luogo di incontro e di scambio tra culture diverse per eccellenza. L'uso del digitale in questo contesto - continua l'artista, al quale Venezia dedicherà nel 2021 una mostra antologica in occasione dei suoi ottant'anni - diventa emozione spirituale che si esprime nell'unico linguaggio possibile oggi, permettendoci di raggiungere gli altri pur nella distanza fisica. Una scultura evocativa che sta a dimostrare come, ancora una volta, sarà la luce dell'arte ad indicare la strada per superare insieme questi tempi bui».

A volere un albero speciale è stato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, il quale proprio quest'anno in un momento di crisi nera dell'economia della città ha voluto finanziare una rete di luminarie su tutto il territorio. Prima le decorazioni natalizie le pagavano per lo più i commercianti delle singole calli, ma quest'anno che non è possibile chiedere uno sforzo a chi è già a terra con i conti e con il morale ci penserà l'amministrazione comunale. Il finanziamento dell'operazione arriverà da una parte del ricavato dalla concessione di piazza San Marco alla Sony per il video di lancio della Playstation 5, girato all'inizio di questa settimana.

MESSAGGIO POSITIVO

«Una luce nuova illuminerà il Natale di Piazza San Marco - commenta Brugnaro Una luce nata dall'estro creativo del maestro Plessi e che rappresenterà, idealmente, una segno di quella speranza e di quella resilienza di una Città che vuole farcela.

Da San Marco, cuore della città che tra qualche mese celebrerà il suo milleseicentesimo compleanno - conclude il sindaco di Venezia - abbiamo voluto lanciare un messaggio di fiducia a tutti coloro che, credenti o meno, si rimboccano le maniche ogni mattina e, nonostante le difficoltà, non si sono scoraggiati».

Michele Fullin

