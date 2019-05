Il mercato premia il Superiore Docg

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA SFIDAPortare la sfida anche in casa dei maestri francesi. Quello che sembrava utopia o peggio, presunzione fino a qualche anno fa ormai è realtà. Lo riconoscono pure gli stessi transalpini (anche se magari, per dirla alla Paolo Conte ancora gli girano): il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Suoeriore Docg si è conquistato un posto di rilievo a Vinexpo, una delle maggiori fiere del settore a livello internazionale, in programma da domani a Bordeaux, ed ha appena rinnovato la partnership con Cité du Vin, il più prestigioso museo del...