IL MECENATE Phillippe Donnet, amministratore delegato di Generali, passeggia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL MECENATEPhillippe Donnet, amministratore delegato di Generali, passeggia soddisfatto lungo i vialetti dei Giardinetti Reali e assapora il successo di un'operazione culturale importante. Ma non solo. Si va delineando quel percorso ideale squisitamente veneziano che vede il Leone della compagnia essere punto di riferimento per tutta l'area marciana. «Siamo molto impegnati a San Marco - ha sottolineato - e speriamo di concludere i lavori in corso attualmente nelle Procuratie Vecchie entro il 2021 in occasione del nostro 190. anniversario. Il...