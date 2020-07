IL MATERIALE

Morbida. Colorata. Divertente. Facile da pulire, per soddisfare l'esigenza adulta di praticità, ma, appena comprata, caratterizzata da quel profumo dolce che ricorda gonfiabili e pupazzi dell'infanzia. E capace di dare un tocco pop a qualsiasi look. Tra borse e sandali, la gomma è la grande protagonista dell'estate. È questione di tradizione - si pensi alle scarpe da mare per bambini - e di simbolo, con il richiamo alla spensieratezza dei più piccoli, ma anche, in alcuni casi, di etica, tra riciclo e sostenibilità.

IL PROCESSO

Cingomma, nata circa dieci anni fa a Torino, crea i suoi prodotti, da cinture a borse e zaini, recuperando copertoni usati, grazie ad avanzati trattamenti di pulizia. La chiave è il riciclo - ogni anno in Italia sono 380 mila le tonnellate di pneumatici da smaltire - gli obiettivi sono tutelare l'ambiente e favorire l'artigianato locale non delocalizzando la produzione, scelte che sono valse al marchio la certificazione Positive Causes. Il materiale viene recuperato in ciclofficine in tutto il Paese, la decorazione sulle cinture è effettuata tramite una tecnica nipponica basata sull'impiego di pellicole idrosolubili. Il copertone comunque si vede: ogni prodotto racconta così una storia fatta di chilometri percorsi e di avventure ancora da affrontare. Tra le proposte, il portafoglio creato riusando camere d'aria di bicicletta e, per gli interni, tagli di cartelloni pubblicitari dismessi. Il riciclo affascina anche Gum Design che presenta la limited edition Re-Gum, con i modelli iconici del brand, ossia Fourty, Seven e Numbers, dalla borsa a mano o con tracolla fino alla pochette, realizzati con corpo in pvc 100% riciclabile, certificato CSI, quindi riutilizzabile. Nella pratica fashion, la filosofia eco-friendly si concretizza in una serie di borse dalle tonalità accattivanti, dal giallo acceso, per portare note solari su ogni outfit, al bronzo per un tocco sofisticato, dal rosa, romantico ma energico, al verde quasi smeraldo, tutte con tracolla in tessuto tono su tono, a righe. Ideali per la città e la spiaggia, compagne di pic-nic sull'erba e pure di appuntamenti di lavoro, fino ad arrivare alla sera quando le pochette catturano gli sguardi e sorprendono con fantasia.

PIEDI COMODI

La gomma conquista e si rivela comoda anche nelle calzature, sia dove è l'unico materiale, sia dove è parte importante del modello. Non è un caso che Chiara Ferragni e altre icone di stile durante il lockdown abbiano scelto i sandali chunky Chanel per un comfort di tendenza. Sostenibilità è la parola chiave di Lemon Jelly, con la linea Wasteless Act, riciclata al 100%, creata da scarti di produzione, per ridurre circa del 90% le emissioni di anidride carbonica. L'offerta gommosa del brand è articolata, tra gli stivaletti, totalmente riciclati, e i sandali iper-modaioli, in tinte forti, anche neon. Alexa Chung da un paio di stagioni ha trasformato in must have il modello Jelly Shoes, tipico sandalo da mare in pvc, realizzato con JuJu, ripensandolo in più varianti, pure con tacco. Di Celine la scarpa in pvc total black per outfit chic con vezzo ribelle.

Ricca la proposta di Melissa che nella gomma ha il suo cuore. Si spazia dalla ballerina al sabot essenziale, fino alla sneaker con zeppa arcobaleno, Star in love, iconica nel 2000 e ora di nuovo in collezione per il quarantesimo anno del marchio, nato nel 1979. Interessanti le collaborazioni con Vivienne Westwood, dalla ballerina al tacco alto. Tutte le calzature sono in pvc 100% riciclabile, possono dunque avere nuova vita. Trasparenti ma illuminati da applicazioni i modelli firmati River Island.

Gucci porta slider in gomma, nelle collezioni Cruise e pre-fall 2020. Non manca una creazione griffata Karl Lagerfeld, con i sandali Jelly Karl ikonik con cinturino: quello di destra è decorato con una grafica di Karl Lagerfeld, quello di sinistra con una di Choupette. Per regalarsi un sorriso, con stile. Sandali e infradito in gomma pure per Valentino, dal modello con fiocco, borchie e suola con motivo pizzo a quello con fascia e suola camouflage. Gomma ma non solo per Superga nel modello Alpina con suola Jellygum in contrasto di colore.

Valeria Arnaldi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA