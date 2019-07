Il maltempo non ferma l'Home festival

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA FESTALa musica e il pubblico internazionale arrivano fino a Mestre per l'edizione zero di Home Venice Festival. Un lungo weekend al Parco san Giuliano dedicato ai giovani, alle nuove tendenze, nella cornice della città tra le più amate dal mondo, Venezia. Per il re della techno Paul Kalkbrenner e la cantante statunitense LP i fans ieri sera provenivano da Estonia, Russia, Australia, Finlandia, Scozia, persino Australia e Cina. E poi tanti giovani non solo da tutto il Nord Italia, ma anche dalle regioni centrali, ragazze disposte a fare...